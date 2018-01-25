Опровергнута информация о гражданах Молдовы, находившихся на пропавшем российском судне

На борту исчезнувшего в Японском море судна находились только граждане России, всего 20 человек. Об этом сообщило руководство морского координационно-спасательного центра Владивостока.

Известно, что судно направлялось из Южной Кореи в порт Холмск на юге Сахалина. Этим утром экипаж подал сигнал бедствия. Затем связь с ним исчезла. Расследованием крушения судна занялся Следственный комитет России.



"Возбуждено уголовное дело по 263 статье Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух человек и более".



В квадрате, откуда поступил сигнал о помощи, продолжается поисковая операция. Там нашли спасательные жилеты и обломки судна.

К месту предполагаемой аварии направили два вертолёта, самолёт и катер. Осложняет поиски моряков непогода - на море шторм и плохая видимость.







