Обозначены главные направления в работе правительства на текущий год

"Два года работы были успешными, и самое время обозначить приоритеты на третий", - заявил Павел Филип, подводя промежуточные итоги деятельности правительства.

По словам премьер-министра, особое внимание намерены уделить развитию инфраструктуры, энергетическому сектору и системе образования, а также - завершить реформу судебной системы.



"Особое внимание в этом году мы должны уделить юстиции и борьбе с коррупцией. В числе приоритетов - кадровая реформа судебной системы, которая предусматривает оценку неподкупности всех судей. А также - завершение реструктуризации судов. Нужно консолидировать механизмы, направленные на повышение ответственности судей, чтобы в системе остались только неподкупные люди. А еще - укрепить независимость судебной системы, повысить ее эффективность и прозрачность путем реформирования судебного надзора за превентивными мерами. В этом году мы запустим реформу адвокатуры и Конституционного суда", - сказал премьер-министр Павел Филип.





