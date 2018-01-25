Как повлияют морозы на молдавские леса и их обитателей

Установившиеся в последние дни на территории Молдовы морозы не представляют никакой опасности для лесного фонда страны.

Как сообщил заместитель директора Института лесных исследований и лесоустройства Ион Талмач, средняя температура минус 15-17 градусов вряд ли повлияет на деревья в лесах. "Наоборот, мы можем даже говорить о положительных моментах, потому при таких температурах погибают некоторые вредители, что хорошо для деревьев", - рассказал специалист для Молдпрес.

"Поводом для беспокойства могут стать морозы, когда температура опускается до минус 25 градусов. Особенно это опасно для лесов, в которых растут менее устойчивые к сильным холодам деревья, такие как орех, ясень и т. д. Кроме того, большие морозы опасны для некоторых кустарников, но нынешние погодные условия не представляют опасности для биоразнообразия. За последние 20 лет таких ситуаций не было", - подчеркнул Ион Талмач.

В то же время он уточнил, что для лесов более опасны заморозки поздней весной, особенно для лесных насаждений в низменностях и долинах. "Такие заморозки могут повредить процесс вегетации, лесники должны предпринимать дополнительные меры для снижения отрицательных последствий", - сказал Талмач.

Консультант Службы охоты Агентства "Молдсилва" Виктория Коваль заявила, что зимой обитатели леса требуют особого ухода.

"Они должны быть снабжены пищей, потому что в холода ее сложнее добывать. Запасы пищи летом готовят лесники. Особое внимание уделяется видам животных в заповедниках, в том числе в охраняемых государством", - отметила она.

По словам представителя "Молдсилва", каждый год расходы агентства на диких животных превышают 2 млн. леев, на зиму заготовлено 400 тонн питания.

Самые сильные морозы отмечались в Молдове 23-25 ​​января, когда температура воздуха понизилась до 23 градусов ниже нуля. В пятницу и субботу метеорологи прогнозируют до 11-15 градусов мороза, в воскресенье потеплеет.