Facebook купила стартап, удаленно удостоверяющий личность

Facebook поглотила американскую компанию Confirm.io, которая предоставляла партнерам API для быстрой проверки подлинности официальных документов, предъявляемых пользователем, таких как паспорт или водительские права. Как пишет TechCrunch, стартап из Бостона будет закрыт, а всю его команду и технологии переведут в Facebook.

Confirm.io, запущенный три года назад, ранее привлек $4 миллиона венчурного капитала от Cava Capital и других инвесторов. Для подтверждения личности пользователей стартап задействовал данные с их удостоверений, биометрию, собираемую со смартфона, и технологию распознавания лиц.

К услугам Confirm.io прибегали, например, популярный в США сервис для доставки еды Doordash, проверявший водителей-развозчиков, перед тем как принять их на работу, и Notarize, предлагающий нотариально заверить документы онлайн. После сделки с Facebook компания прекратит оказывать любые услуги, удалит данные и закроет API.

В теории, Facebook может задействовать наработки Confirm.io для дополнительной идентификации пользователя в случае, если он потерял пароль либо его аккаунт был взломан. В настоящий момент, чтобы восстановить доступ к учетной записи, компания просит выслать скан паспорта или другой документ, удостоверяющий личность человека, передает Вести.ру.