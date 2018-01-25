Двое мужчин угнали микроавтобус с фруктами и утопили его

В Тирасполе два брата угнали микроавтобус с фруктами и утопили его. Инцидент произошел накануне в селе Суклея Тираспольского района.

56-летний местный житель обратился в правоохранительные органы с жалобой о том, что у него угнали микроавтобус марки Mercedes, груженный ящиками с фруктами.

В результате следственных мероприятий транспортное средство нашли утопленным в реке Днестр. О находке полицейским сообщили местные рыбаки.

Несмотря на непогоду, микроавтобус все же удалось вытащить из воды.

Вскоре были пойманы и сами злоумышленники. Ими оказались двое ранее судимых братьев 17 и 24 лет, проживающих в этом же селе. За содеянное обоим грозит уголовное наказание, пишет aif.md





