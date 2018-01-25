Лесорубы нашли в дереве 60-летнюю мумию собаки

Американские лесорубы обнаружили в стволе одного из срубленных ими каштанов мумию охотничьего пса, который так и не догнал свою добычу, но почти через 60 лет стал звездой выставки местного музея.

По расчетам специалистов, примерно в 1960 году охотничий пес, преследуя добычу, вбежал в яму у корней дерева и поднявшись на задние лапы застрял в пустотах ствола. Собака так и не смогла догнать свою добычу, и никто не пришел ей на помощь, в результате пес погиб, очутившись в ловушке.

Через 20 лет лесорубы обнаружили мумию пса внутри ствола каштана. Аккуратно обрезав бревно с собакой, работники пожертвовали его музею Южного леса в Вейкроссе. Застывший навечно пес получил кличку Стаки и стал звездой выставки, пишет Newsweek.

По словам экспертов, животному удалось сохраниться в отличной форме благодаря сухому дереву. Обычно после смерти животных или людей в кишечнике начинается активный процесс размножения микроорганизмов, которые уже ничем не контролируются. В результате происходит процесс гниения, привлекающий бактерии, насекомых и падальщиков.

Однако в случае со Стаки все пошло по иному пути. Каштан, который стал его местом погребения, содержит танин, использующийся для предотвращения процесса разложения. Среда с низкой влажностью остановила активность микробов, и тело собаки превратилось в отличную мумию, передает Моя планета.

«Это было похоже на эффект дымовой трубы: все сделали воздух и дерево. Благодаря вентиляции запах гниения уносился вверх, и падальщики даже не догадывались об умершей в стволе собаке», — пояснила сотрудник музея Берта Сью Диксон.