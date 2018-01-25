Названа причина смерти Людмилы Сенчиной

Причиной смерти народной артистки России Людмилы Сенчиной стало онкологическое заболевание. Тем не менее она продолжала концертную деятельность практически до последних дней своей жизни, сообщила «Комсомольской правде» директор концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович в четверг, 25 января.

«В октябре она выступала у нас на дне рождения. Ей было невероятно тяжело, но зрители этого не почувствовали. Она улыбалась. Мы с ней сидели, разговаривали. Людонька знала, что от ее желания жить многое зависит. Говорила: "Я все понимаю". У нее было огромное желание выстоять, выжить. Она стойко переносила болезнь, но онкология не щадит», — рассказала Лавринович.

С декабря 2017 года Сенчина находилась в одной из больниц Санкт-Петербурга. Прогнозы врачей не были пессимистичными. 27 января она планировала принять участие в мероприятии, посвященном снятию блокады Ленинграда, отмечает Лента.ру.

Ранее в четверг продюсер Владимир Андреев сообщил о смерти Людмилы Сенчиной. Певице было 67 лет.