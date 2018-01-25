Психолог о допросе ребенка Сильвии Раду журналистами ТВ 8: Детей не нужно втягивать в политические игры

Любой разговор с ребенком, которого заставляют отвечать на вопросы, без согласия родителей может быть охарактеризован как психологическое давление. Такого мнения придерживается психолог Голамали Мохаммадифард, касаясь случая с дочерью градоначальника Сильвии Раду.

"Несомненно подобные действия наносят психологические травмы ребенку. До 16 лет с точки зрения закона, эти деяния противоправны. Так что у ребёнка появляются травмы. Зависит от как воспринял этот допрос- как игру или психологическое давление. Вопросы детям можно считать психологическим давлением. Детей не нужно втягивать в политические игры", - уверен психолог.

Напомним, что Сильвия Раду обвинили журналистов ТВ8 в давлении на ребенка, уточнив, что это произошло, когда она была на работе.

Телеканал в ответ заявил, что поступил верно.

"Мы соблюдаем деонтологические нормы, репортер позвонил у ворот дома мэра, чтобы получить ее мнение. Учитывая тот факт, что дома был только ребенок, репортер спросил- если есть кто-то из взрослых и не использовал видео несовершеннолетней", - говорится в пресс-релизе телекомпании.

Сильвия Раду считает это проявление лицемерия.

"Они сами признали, что были у дома, звонили и говорили с моей девочкой. Они очень хорошо знали, что делают. Знали, что я в мэрии и можно найти меня там. Мне жаль: хотя и признают, что были у дома, не извиняются публично и продолжают обманывать", - написала Раду в социальной сети.

И.о. мэра опубликовала и краткое содержание дискуссии с ребенком.

"В "коротком разговоре", который, по их версии, имел место с 9-летней девочкой, они интересовались - кто убирает в доме, кто наводит порядок во дворе. Были и другие вопросы, касающиеся личной жизни. Думаю, журналист не должен использовать подобным образом несовершеннолетнего ребенка, чтобы получить информацию. Настоящий журналист не топчет чужую жизнь "грязными ботинками",- уверена Раду.