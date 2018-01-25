Любой разговор с ребенком, которого заставляют отвечать на вопросы, без согласия родителей может быть охарактеризован как психологическое давление. Такого мнения придерживается психолог Голамали Мохаммадифард, касаясь случая с дочерью градоначальника Сильвии Раду.
"Несомненно подобные действия наносят психологические травмы ребенку. До 16 лет с точки зрения закона, эти деяния противоправны. Так что у ребёнка появляются травмы. Зависит от как воспринял этот допрос- как игру или психологическое давление. Вопросы детям можно считать психологическим давлением. Детей не нужно втягивать в политические игры", - уверен психолог.
Напомним, что Сильвия Раду обвинили журналистов ТВ8 в давлении на ребенка, уточнив, что это произошло, когда она была на работе.
Телеканал в ответ заявил, что поступил верно.
"Мы соблюдаем деонтологические нормы, репортер позвонил у ворот дома мэра, чтобы получить ее мнение. Учитывая тот факт, что дома был только ребенок, репортер спросил- если есть кто-то из взрослых и не использовал видео несовершеннолетней", - говорится в пресс-релизе телекомпании.
Сильвия Раду считает это проявление лицемерия.
"Они сами признали, что были у дома, звонили и говорили с моей девочкой. Они очень хорошо знали, что делают. Знали, что я в мэрии и можно найти меня там. Мне жаль: хотя и признают, что были у дома, не извиняются публично и продолжают обманывать", - написала Раду в социальной сети.
И.о. мэра опубликовала и краткое содержание дискуссии с ребенком.
"В "коротком разговоре", который, по их версии, имел место с 9-летней девочкой, они интересовались - кто убирает в доме, кто наводит порядок во дворе. Были и другие вопросы, касающиеся личной жизни. Думаю, журналист не должен использовать подобным образом несовершеннолетнего ребенка, чтобы получить информацию. Настоящий журналист не топчет чужую жизнь "грязными ботинками",- уверена Раду.
Комментарии
- Молдаванин спровоцировал цепную аварию в Румынии
- В Резинском районе учитель и 14 детей попали в больницу из-за слезоточивого газа
- Задержаны двое подозреваемых в ограблении, совершенном в центре столицы
- На месте бывшего Республиканского стадиона хотят построить Центр современного искусства
- Двое мужчин угнали микроавтобус с фруктами и утопили его
- На мебельной фабрике в Дурлештах произошел пожар
- Китай инвестировал в Германию рекордную сумму
- Столичная прокуратура отказала Либеральной партии о возбуждении уголовного дела на Сильвию Раду
- На пропавшем судне в Японском море находились граждане Молдовы
- Специалисты отменили карантин по африканской чуме свиней в Паланке и Тудоре
- В Германии найден участок, который до сих пор разделяет Берлинская стена
- Скидка на "Нутеллу" привела к дракам во французских супермаркетах
- Десять человек казнили посреди улицы в Ливии
- Трамп анонсировал открытие "небольшого" посольства США в Иерусалиме
- Первый беспилотный автобус появился в Стокгольме
- Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
- Сильвия Раду возмущена поведением журналистов ТВ8, которые устроили допрос её дочери
- Умерла народная артистка России Людмила Сенчина
- Исследование, проведённое европейской организацией, подтверждает состояние разрухи в Бельцах, спровоцированной Ренато Усатым
- Мужчина окунулся в водоем при 60-градусном морозе. ВИДЕО
- Гнать его надо оттуда! - Ната Албот раскритиковала Ренато Усатого
- Влад Плахотнюк: Группа офицеров ФСБ отправилась в Румынию, чтобы попытаться принять меры против меня, поняв, что Интерпол отклонил все просьбы Москвы
- Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
- В Украине сняли ограничения движения по автодорогам
- LG запатентовала складной смартфон-планшет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW