Обнаружен новый вирус, ворующий деньги через бухгалтерскую программу

Эксперты Лаборатории Касперского обнаружили компьютерный вирус Mezzo, который ворует деньги через бухгалтерскую программу 1С. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, большая часть жертв вируса находятся в России. Жертв Mezzo немного, поскольку вирус только "собирал" информацию. Очевидно он только готовился к большому хищению денег.

Распространяется троян с помощью сторонних программ-загрузчиков. Предполагается, что Mezzo использует текстовые файлы 1С, которые были созданы менее двух минут назад. Вредитель ожидает открытия диалогового окна для обмена информацией между «1С» и банком, после чего похищает деньги с помощью подмены реквизитов.

Эксперты Лаборатории Касперского нашли аналогию в коде Mezzo и вируса-похитителя CryptoShuffler, пишет korrespondent.net