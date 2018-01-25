Исследователи выяснили, что изменилось к лучшему за последние 200 лет

Несмотря на ежедневное обилие плохих новостей и всевозможных катаклизмов, за последние двести лет на Земле произошли значительные перемены к лучшему, последствия которых сегодня кажутся нормой. Среди прочего, в мире существенно снизился уровень бедности и детской смертности, отмечают авторы проекта Our World in Data.

Исследователи спросили жителей США, Швеции, Норвегии, Финляндии и других развитых стран, лучше или хуже, по их мнению, со временем становится жизнь на Земле. Как ни странно, ответы оказались, в основном, пессимистичными, передает Вести.ру.

Лишь 10 процентов опрошенных шведов считают, что мир меняется к лучшему, среди финнов и норвежцев эта цифра еще меньше – 8 процентов. Только 4 процента участников опроса из США считают, что все лучшее впереди.

Результаты научного исследования, впрочем, говорят о том, что качество жизни на планете с годами неуклонно растет.

Так, в начале XIX века более 94 процентов жителей жителей планеты были нищими по современным меркам, сегодня эта цифра составляет 9,6 процента. В те же времена лишь каждый десятый человек старше 15 лет умел читать, сегодня 85 процентов людей грамотны.

Двести лет назад лишь 43 процента новорожденных доживали до пяти лет. Сейчас показатели детской смертности по миру снизились до 4 процентов.