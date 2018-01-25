У холодного карлика обнаружены три суперземли

В рамках миссии "К2" телескопа "Кеплер" астрономы обнаружили три суперземли в 267 световых годах от нашей планеты. Они вращаются вокруг холодного карлика под названием LP415-17.

Изучив данные миссии "К2", команда исследователей обнаружила транзитные сигналы трех экзопланет, передает N+1, ссылаясь на препринт arXiv.org. Они были зарегистрированы во время наблюдения за звездой LP415-17. Это холодный карлик спектрального типа К с радиусом около 0,58 солнечных и массой в 35 раз меньше, чем у нашего светила. Эффективная температура его поверхности составляет всего около 4258 кельвинов — для сравнения, у Солнца она равна 5778 кельвинам.

Самая маленькая экзопланета, LP415-17 b, имеет радиус всего 1,8 земных и массу 4,7 земной. Она вращается вокруг главной звезды с периодом в 6,34 дня на расстоянии 0,056 астрономических единиц — то есть ближе, чем Меркурий, примерно в 6,5 раз. Из-за этого ее поверхность достаточно горяча: по подсчетам ученых, равновесная температура LP415-17 b составляет 708 кельвинов. LP415-17 c является крупнейшей и наиболее массивной планетой в системе — ее масса в 6,5 раза превышает земную, а радиус составляет 2,6 радиуса нашей планеты.

Небесное тело движется по орбите радиусом 0,1 астрономической единицы и совершает один оборот вокруг звезды за 13,85 суток. Равновесная температура экзопланеты равна 583 кельвина.

Самая далекая планета, LP415-17 d, имеет радиус 1,9 земных, и почти в пять раз массивнее нашей планеты. Большая полуось орбиты планеты примерно равна 0,19 астрономической единицы, а период вращения — 40,7 дня. Равновесная температура далекого мира составляет 381 кельвинов.

По мнению ученых, открытие поможет лучше понять формирование и эволюцию суперземель, а также изучить их атмосферу, внутреннее строение, химический состав и то, как они взаимодействуют с материнской звездой, пишет УНИАН.





