В пригороде Рима были арестованы члены мафиозного клана

32 человека были арестованы полицией в ходе рейда в итальянском городе Остия по подозрению в связях с мафией.

Речь идет о членах клана Спада, который контролирует сферы преступной деятельности в прибрежном районе итальянско столицы, передает euronews.com.

В центр внимания этот клан попал после инцидента, когда несколько месяцев назад Роберто Спада, один из глав клана, напал на журналиста итальянского телевидения, снимавшего репортаж о возможном влиянии Спада на ход муниципальных выборов.

Сам Роберто Спада в настоящий момент содержится в тюрьме в ожидании процесса по делу о нападении. За решеткой уже находятся многие представители клана, включая брата Роберто Кармине ("Ромолетто") Спада, который считался главой мафиозной организации, передает