Число жертв атаки на гостиницу в Кабуле оказалось в два раза больше, чем сообщалось ранее

В результате нападения террористов на гостиницу Intercontinental в столице Афганистана Кабуле были убиты по меньшей мере 40 человек - почти в два раза больше, чем сообщалось сначала, пишет AFP в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на официальных лиц Кабула писали, что при атаке боевиков погибли 22 человека, в том числе 14 иностранных граждан. Телеканал Tolo News 21 января сообщал о 43 погибших, но позже эти данные были скорректированы.

Так, представитель Министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух, слова которого приводит The Daily Mail, рассказал AFP, что в ходе нападения на отель погибли 25 афганцев, еще 12 граждан страны были ранены. Он отказался сообщить сведения о погибших иностранцах. Однако AFP делает вывод, что вместе с 15 иностранными гражданами, гибель которых уже подтвердили в их странах, общее число жертв составляет 40 человек, передает newsru.com.

Накануне в Госдепартаменте заявили, что в результате нападения боевиков "Талибана"* на отель Intercontinental погибли четыре гражданина США, еще двое получили ранения. Об этом, как передает Reuters, сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт. Ранее Госдеп сообщал о том, что среди погибших были американцы, но не уточнял их число.

В частности, в числе убитых в Кабуле граждан США оказался адвокат Гленн Селиг, официальный представитель бывшего советника Дональда Трампа в период предвыборной кампании Рика Гейтса, передает CNN. В принадлежавшей Селигу базирующейся в штате Флорида фирме Selig Multimedia сообщили, что получили подтверждение его гибели. Как сообщает ТАСС, фирма охарактеризовала бывшего руководителя "неустанным профессионалом, верным другом и столпом сообщества".

В компании сообщили CNN, что Селиг поехал в Кабул, чтобы собрать материал "для истории об успехах в Афганистане и шагах, нацеленных на борьбу с экстремизмом". Адвокат не имел отношения к программам послевоенного восстановления этой страны, уточнили в пресс-службе. Он представлял в США интересы Гейтса, который вместе с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом находится под следствием по обвинению в сговоре с целью отмывания денежных средств, в действиях в качестве незарегистрированных агентов иностранной державы и в даче ложных показаний.

Боевики совершили нападение на отель Intercontinental в Кабуле 20 января. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан".

