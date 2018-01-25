iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в мире

Смартфон iPhone X компании Apple стал самым продаваемым в мире по итогам IV квартала 2017 года. К такому выводу пришли аналитики из компании Canalys.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, с октября по декабрь прошлого года в мире было продано 29 млн iPhone X, из них 7 млн устройств было реализовано в Китае. При этом стоит отметить, что продажи смартфона начались только 3 ноября, и поначалу спрос на iPhone X заметно превышал предложение. К счастью для себя, к концу ноября Apple смогла нарастить темпы производства смартфона, что позволило компании удовлетворить спрос покупателей.

Как отмечают в Canalys, продажи iPhone X показали хороший результат с учетом высокой цены устройства, хотя зафиксированный объем оказался чуть ниже прогнозов аналитиков. В компании также обращают внимание на тот факт, что на продажи самого дорогого смартфона Apple положительно повлияло использование покупателями программы обмена старых устройств.

Наконец, в Canalys указывают, что продажи смартфонов iPhone SE, 6s, 7 и 8 в IV квартале прошлого года также показали хороший результат, передает newsru.com.

Модель iPhone X была представлена в сентябре прошлого года.