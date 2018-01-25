Новому владельцу потребуется завести собственную лодку, чтобы обеспечить сообщение с большой землей, а также решить вопрос с размещением - два разрушенных коттеджа не способны обеспечить комфорт, передает newsru.com.

Однако, как отмечается в предложении, к острову прилагается разрешение на строительство новых сооружений сельскохозяйственного назначения, включая коттедж, и реконструкцию имеющихся строений. Также есть одобренные планы строительства причала, хранилища, мельницы на солнечных батареях, резервуаров для воды и систем сбора дождевой воды.

Географически остров находится ближе к Норвегии, чем к Шотландии, и расположен к северу от острова Вайла, в 500 метрах от ближайшей деревни, где проживает около тысячи человек. На Линга нет постоянных обитателей начиная с 1934 года. На архипелаге, в который входит остров, основным занятием населения является рыболовство и получение возобновляемой энергии. Также там разводят знаменитых шетландских пони и шетландских овчарок.