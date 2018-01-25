Новому владельцу потребуется завести собственную лодку, чтобы обеспечить сообщение с большой землей, а также решить вопрос с размещением - два разрушенных коттеджа не способны обеспечить комфорт, передает newsru.com.

In terms of accommodation, it only includes the remains of two derelict cottages (pictured), but boasts spectacular scenery and an abundance of wildlife - with more than enough to keep people entertained while renovation works are carried out

Однако, как отмечается в предложении, к острову прилагается разрешение на строительство новых сооружений сельскохозяйственного назначения, включая коттедж, и реконструкцию имеющихся строений. Также есть одобренные планы строительства причала, хранилища, мельницы на солнечных батареях, резервуаров для воды и систем сбора дождевой воды.

The Scottish isle (circled) has an asking price of £250,000, which would currently get a buyer a two-bedroom ground floor flat in Romford, on the London/Essex border.  The eco-friendly 63.75 acre island is closer to Norway than Scotland 

Географически остров находится ближе к Норвегии, чем к Шотландии, и расположен к северу от острова Вайла, в 500 метрах от ближайшей деревни, где проживает около тысячи человек. На Линга нет постоянных обитателей начиная с 1934 года. На архипелаге, в который входит остров, основным занятием населения является рыболовство и получение возобновляемой энергии. Также там разводят знаменитых шетландских пони и шетландских овчарок.