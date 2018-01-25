Спасательные работы на месте крушения поезда на севере Италии завершены, его жертвами стали три человека, сообщили в пожарной службе Милана, в пригороде которого произошла катастрофа.
Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов около 7 утра. На его борту находились в основном люди, ехавшие в Милан на работу. На месте крушения работали десятки машины скорой помощи и пожарных, спасатели, карабинеры и железнодорожная полиция. Раненых доставляли в больницы на спасательном вертолете.
"К сожалению, три человека погибли; в тяжелом состоянии, так называемый "красный" индекс угрозы, находятся пять, в "желтом" госпитализированы восемь человек", — заявил представитель пожарных. По его словам, всего при крушении пострадали 113-114 человек, передает РИА Новости.
Относительно причин инцидента, в качестве которых местные СМИ называют неисправность стрелочного механизма и "просевший" рельс, собеседник агентства просил учесть, что начатое расследование прокуратуры займет длительное время, но восстановит всю динамику произошедшего.
"Поезд после схода с рельсов еще три километра двигался по прямой, его пассажиры услышали продолжительный грохот", — сказал сотрудник пожарной службы.
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авторы издания DW