Задержаны двое подозреваемых в ограблении, совершенном в центре столицы

Двое неизвестных напали на двоих прохожих в центре столицы. Инцидент произошел вечером 21 января на пересечении улиц 31 Августа и Болгарской около строящегося здания.

Пострадавшие, у одного из которых отобрали мобильный телефон, обратились в полицию. Ущерб составил 650 леев.

В ходе расследования были установлены двое подозреваемых - уроженцы Оргеевского и Кантемирского районов 25 и 34 лет. Их доставили на допрос. Затем у одного из задержанных был найден украденный телефон.

Подозреваемым грозит от 5 до 7 лет заключения.