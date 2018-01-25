В Париже из-за сильного наводнения закрылись знаменитые музеи и отменены круизы по Сене. ФОТО

В Париже из-за наводнения закрыто несколько железнодорожных станций, не совершаются круизы по Сене, а также приостановлена работа крупных музеев.

Как пишет журнал Conde Nast Traveler, уровень воды в Сене поднялся более чем на пять метров, и ее высота продолжает расти.

В настоящее время закрыта линия поезда RER, которая проходит вдоль левого берега Сены возле таких достопримечательностей, как Нотр-Дам де Пари, музей д'Орсе, Марсово поле. Ожидается, что третья линия скоростного метро будет закрыта до пятницы.

В Лувре предприняты чрезвычайные меры, чтобы предотвратить ущерб от воды для экспонатов. Нижний уровень отдела восточных искусств музея закрыт до воскресенья.

Музей Орсе также принял меры для сохранения произведений искусства и объявил о закрытии в ночь на четверг и переносе запланированных мероприятий на февраль.

Триумфальная арка также ограничила вход на верхний ярус для туристов из-за опасений, что осадки могут сделать посещение достопримечательности небезопасным.

Кроме этого отменены круизы по Сене, так как суда не могут пройти под мостами при нынешней высоте воды, сообщает nv.ua

Проливные дожди, продолжающиеся во Франции с прошлого четверга, привели к резкому росту уровня воды в Сене. По последним данным, в черте Парижа вода поднялась до отметки 5,45 метров, что вдвое превышает нормальный уровень.