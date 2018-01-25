Европейский суд отклонил возможность коллективного иска против Facebook

Европейский суд в четверг, 25 января, отклонил возможность коллективного иска в отношении социальной сети Facebook. Суд постановил, что иск о защите личных данных пользователей, под которым подписались более 25 тысяч человек из разных стран, не может рассматриваться как коллективный, однако каждый из подписавшихся может подать отдельную жалобу в национальные суды своих стран.

Инициатор коллективного иска австрийский юрист Макс Шремс назвал решение Европейского суда поражением для американской корпорации. Теперь он намерен обратиться в австрийский суд с жалобой о несоответствии правил работы Facebook европейскому законодательству ЕС о защите личных данных. Адвокаты Facebook настаивали на том, что Шремс выступал не в качестве обычного потребителя, а действовал, исходя из "собственных профессиональных и предпринимательских интересов".

Если бы Европейский суд не признал Шремса потребителем, он бы не смог подать иск против Facebook в стране своего проживания. В этом случае ему пришлось бы обратиться в суд в Ирландии, где находится центральный офис европейского представительства компании, и тяжба затянулась бы на многие годы, пишет dw.com.

Впервые австрийский юрист подал иск против соцсети Facebook в 2015 году, обвинив руководство корпорации в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США, сборе данных о пользователях и других нарушениях закона о неприкосновенности личной жизни граждан. Макс Шремс предложил пользователям Facebook из разных стран присоединиться к иску, поставив под ним подписи. Ответчиком выступало европейское отделение Facebook в Ирландии, отвечающее за страницы пользователей сети вне США и Канады.

Первоначально жалобу рассматривал земельный суд по гражданским делам в Австрии, однако поскольку в стране отсутствует понятие коллективного иска, дело несколько раз передавали в вышестоящие суды, пока оно не дошло до Верховного суда Австрии. Тот, в свою очередь, решил обратиться за помощью к Европейскому суду.