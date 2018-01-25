Смартфоны делают подростков несчастными

Ученые из университетов Сан-Диего и Джорджии проанализировали данные исследования, в котором приняли участие более миллиона школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Исследователи установили: подростки, уделявшие слишком много времени телефонам или компьютерным играм, были менее счастливы, чем те, кто проводил меньше времени перед экраном.

Исследование показало, что самыми счастливыми были подростки, тратившие на электронные устройства чуть меньше часа в день. Из-за увеличения количества времени перед экраном школьники становились несчастнее. В целом, рост распространенности электронных устройств совпал со снижением уровня счастья у американских подростков. Участники исследования, родившиеся после 2000 года, были меньше довольны жизнью и менее счастливы, чем те, кто вырос в 1990-е годы. Кроме того, самооценка у них оказалась ниже.



Резкий спад уровня удовлетворенности жизнью, счастья и самооценки начался в 2012 году. В этом году обладателями смартфонов впервые стали больше половины американцев.

По мнению специалистов, если подростки станут проводить перед экраном меньше двух часов в день, их уровень счастья и самооценка повысятся. Освободившееся время подростки смогут уделить спорту и живому общению, передает meddaily.ru.