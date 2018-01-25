В Гагаузии новорожденных будут обеспечивать бесплатными смесями для вскармливания

Программа питания новорожденных стартовала в этом году в Гагаузии. На эти цели из бюджета региона выделены 2 млн. леев

Как сообщил начальник Управления здравоохранения и социальной защиты региона Алексей Златовчен, «помощь в получении бесплатных смесей мамами из Гагаузии будет пилотным проектом. Программа направлена не на замену естественного вскармливания, а на поддержку получения детьми всех необходимых питательных веществ».

«Мы долго шли к тому, что у нас сейчас достаточно высокий процент кормления материнским молоком. Наша задача, ни в коем случае не снижать этот показатель, а полностью уйти от кормления детей цельным молоком животных, которое зачастую вызывает аллергию у новорожденных», - отметил Златовчен.

Как соощает МОЛДПРЕС, бесплатными смесями для вскармливания региональные власти будут обеспечивать четыре группы новорожденных. В первую и вторую группу входят младенцы, матери которых по медицинским противопоказаниям или по причине отсутствия молока не могут кормить детей грудным молоком.

«Первая категория – дети в возрасте до 6 месяцев, полностью оказавшиеся на искусственном вскармливании. Ко второй категории относятся дети (от 0 до 6 месяцев) на смешанном вскармливании. К третьей – дети от 6 до 12 месяцев, которые были в первой и второй группах. Также матери более взрослых детей смогут получать пюре, йогурты, кефир», - уточнил чиновник.