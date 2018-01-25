Мужчина окунулся в водоем при 60-градусном морозе. ВИДЕО

Японец окунулся в водоем села Оймякон в Якутии при экстремально низкой температуре - минус 60 градусов Цельсия. Видеоролик с купанием был опубликован на YouTube-странице SevenDays и уже собрал почти четверть миллиона просмотров.

В видео показан японский турист, который в одних плавках выбегает из автомобиля и окунается в расположенный рядом водоем. Эти действия сопровождаются его бурными криками и возгласами.

Мужчина признался, что решился на столь экстремальный шаг, чтобы познать русскую душу, пишет korrespondent.net