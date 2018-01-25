В одесском порту обрушился причал

В Одессе в порту Южный в районе терминала Cargill обрушился один из причалов. Об этом в четверг, 25 января, сообщает сайт города Одессы.

По предварительным данным, причиной обвала могло стать использование устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ.

Экспертиза должна сделать окончательные выводы о причинах, размере ущерба и возможных будущих последствиях. Однако уже сейчас можно констатировать, что обрушение причала нарушило и логистику перевалку грузов через порт, пишет korrespondent.net

О сроках восстановительных работ в руководстве порта не сообщают.