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В Резинском районе учитель и 14 детей попали в больницу из-за слезоточивого газа
// фото: PrivivkaInfo.ru
17:19, 25 Jan 2018
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14 школьников из села Перень Резинского района попали в больницу с отравлением. Девятиклассник на перемене распылил из баллончика газ, по предварительным данным - слезоточивый.

По словам врачей, детям от 12 до 17 лет, всех доставили с одинаковыми симптомами - головокружением, тошнотой и рвотой. Также пострадала учительница, которая пыталась выяснить, что произошло. Сейчас они остаются под наблюдением в районной больнице. А в школе проводят проверку. 






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