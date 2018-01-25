Молдаванин спровоцировал цепную аварию в Румынии

23-летний молодой человек из Молдовы спровоцировал цепную аварию в румынском городе Галац, проигнорировав дорожный знак "Остановка" и не уступил дорогу.

Он врезался на своей машине в другую, а та, в свою очередь, столкнулась с третьей.

В результате аварии пострадал наш соотечественник, не уступивший дорогу, а полиция возбудила против него уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, пишет kp.md