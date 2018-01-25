Испанская полиция изъяла 12 тонн гашиша с рыболовного судна

Национальная полиция Испании и таможенная служба провели операцию, в результате которой на рыболовном судне к юго-западу от Кадиса были обнаружены 12 тонн гашиша, сообщает полиция страны.

Судно с незаконным грузом было обнаружено в 130 морских милях к юго-западу от испанского города. Задержаны 13 членов экипажа, все марокканцы по национальности, уточнили в полиции Испании.

В 2017 году испанские правоохранительные органы изъяли в общей сложности 477 тонн наркотиков, на 30% больше, чем годом ранее. В том числе 30,89 тонны кокаина, 440 килограммов героина, 16,5 тонны марихуаны, 816 тысяч растений конопли, сообщает РИА Новости.