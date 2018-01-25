В Германии найден участок, который до сих пор разделяет Берлинская стена

Немецкий историк Кристиан Борман обнаружил на границе двух районов Берлина 80-метровый участок, на котором сохранилась Берлинская стена. Об этом сообщает издание The Local.

Она находится в лесополосе между районами Шенхольц и Райниккендорф. Историк отмечает, что стена сохранилась в своем первоначальном состоянии: с кусками колючей проволоки, сигнальных проводов и охранной системы.

Борман заявляет, что знал о ней с 1999 года, но скрывал это. Теперь он хочет, чтобы стену сохранили как исторический памятник, пишет nv.ua

Берлинская стена была построена по приказу руководства СССР в 1961 году с целью уменьшить количество перебежчиков из ГДР в ФРГ, которая контролировалась американскими, британскими и французскими войсками.