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Находка в Израиле меняет взгляд на эволюцию человека
// фото: EPA/UPG
12:10, 26 Jan 2018
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Археологи из Израиля обнаружили самые древние на сегодняшний день останки современного человека за пределами Африки. Статья о результатах их исследования опубликована в журнале Science.

Фрагмент верхнечелюстной кости с несколькими сохранившимися зубами взрослого человека обнаружили в пещере Мислия на склоне горы Кармель.

Применив три различных техники датировки, ученые выяснили, что челюсть принадлежала Homo sapiens, жившему 177-194 тысячи лет назад. Ранее самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тысяч лет назад.

"Если окаменелости… 170-190 тысяч лет, то вся история эволюции Homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100-200 тысяч лет в прошлое", − прокомментировал открытие профессор Исраэль Гершкович из Тель-авивского университета.

Теперь ученые предполагают, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

"Другими словами, если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тысяч лет назад, то из этого следует, что они должны были там появиться по меньшей мере 300-500 тысяч лет назад", − отметил Гершкович.

Найденные возле пещеры каменные инструменты и другие артефакты указывают на то, что ее обитатели охотились на крупную дичь и собирали множество растений, повседневно используя в быту огонь, пишет korrespondent.net




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