Некоторых фермеров могут лишить прав на использование госпомощи

Возврат государству средств грозит фермерам, которые не установили у своих предприятий информационные панно о получении субсидий. Сообщать о госпомощи публично их обязывает Регламент об ее использовании. На установку информационных панно фермерам отводится пять лет. И тем не менее некоторые получатели субсидий в этот срок не уложились.

"Заказали в специализированной фирме. Но мы должны и себя рекламировать. Инвестиции делались при поддержке и европейцев, и американцев, но никакой информации о нас нигде нет", - говорит фермер Ион Хаджиу.



Как сообщает Publika TV, все же большинство фермеров требования выполняют. Информационное панно должно сообщать название предприятия и населенного пункта, а также размер госпомощи и вклада самого фермера.



"Все должны знать, что предприятие получило государственную помощь. Если информационное панно отсутствует, фермер может лишиться прав на использование субсидии и ему придется возместить государству всю сумму выданной помощи", - отметил глава Юридического управления АИП Дмитрий Попов.



Фермеры обязаны установить информационное панно за свой счет по образцу, утвержденному Минсельхозом.



В 2017 году субсидии получили почти шесть тысяч фермеров, объем госпомощи составил 830 миллионов леев.

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