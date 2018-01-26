Исследователи рассказали, чем опасна даже одна сигарета в день

Даже одна сигарета в день представляет смертельную опасность для человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The BMJ.

Специалисты пришли к выводу, что и умеренное курение может вызвать коронарную недостаточность и повышает риск возникновения инсульта. Они также предупреждают, что безопасного количества выкуренных сигарет быть не может — всего одна сигарета в день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Поэтому исследователи рекомендуют не снижать количество сигарет, а полностью отказаться от курения. Однако, отмечают они, уменьшение числа сигарет все же снижает риск возникновения рака.

Специалисты также подчеркивают, что для женщин риск возникновения заболеваний при курении выше, чем для мужчин, сообщает РИА Новости

За основу исследования взят метод метаанализа, в ходе которого ученые изучили свыше 50 научных публикаций, связанных с влиянием курения на здоровье человека.







