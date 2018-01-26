Ученые рассказали о новом подходе к поиску внеземной жизни

Ученые намерены использовать новый подход к проблеме поиска жизни на других планетах. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В научном труде отмечается, что до сегодняшнего дня исследователи считали основным показателем жизни на планете наличие кислорода в атмосфере. При этом не учитывались другие важные признаки — так называемые биосигнатуры, указывающие на возможное существование живых организмов.

Такими признаками ученые считают достаточное количество метана и углекислого газа, наличие воды в жидком состоянии, а также отсутствие монооксида углерода.