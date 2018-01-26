"Невероятный": в Японии начали выращивать бананы со съедобной кожурой

Японская фирма D&T Farm начала выращивать уникальные бананы со съедобной кожурой. Проект, которым сотрудник компании Сецузо Танаки сначала занимался как хобби, в настоящее время вырос в полноценный бизнес. На вкус такие плоды значительно слаще обычных бананов, их кожура похожа на листья салата.

Новый сорт бананов назвали "Монгей" ("невероятный"). Уникальные плоды высаживают при температуре минус 60 градусов, а затем размораживают и пересаживают в другую почву, после чего выращивают как обычные бананы, при температуре 26,5 градуса. Из-за таких перепадов бананы начинают расти быстрее, а их кожура истончается до максимума.

По словам тех, кто пробовал "Монгей", вкус кожуры при его поедании практически не чувствуется. В настоящий момент такие бананы продаются лишь в одном магазине в японском городе Окаяма и стоят по 6 долларов за штуку, передает Вести.ру.

Впрочем, представители D&T Farm собираются расширить производство и экспортировать свой продукт за рубеж.