Неизвестный науке вирус нашли в мировом океане

Американские ученые обнаружили неизвестное прежде семейство вирусов, которое остается незаметным при стандартных лабораторных тестах, обитает в мировом океане и, возможно, в микробиоте человека.

Как сообщает Моя планета, открытие сделали исследователи из Массачусетского технологического института, которые также пришли к выводу, что неуловимый организм является ключевым недостающим звеном в эволюционной истории вирусов и играет важную роль в регулировании популяций бактерий.

В отличие от большинства вирусов, которые имеют внешнюю белковую оболочку и так называемый белковый хвост, у нового организма таковых нет. Более того, обнаруженный вирус, в отличие от собратьев, атакует не один-два типа бактерий, а заражает сразу десятки разных типов, что свидетельствует о его экологической устойчивости.

За эти качества новую группу вирусов назвали Autolykiviridae в честь персонажа греческой мифологии Автолика, который был ловким разбойником, мог принимать любой облик и делать предметы невидимыми, сообщает сайт Массачусетского технологического института.

Информации о новом вирусе пока крайне мало, но ученые предполагают, что местом его обитания является не только мировой океан — он может быть распространен и на суше. Кроме того, из баз данных следует, что похожие вирусы были найдены и в кишечнике человека, однако пока ученые не могут точно сказать, оказывает ли их деятельность влияние на микробные сообщества и здоровье человека.

Морской биолог Джед Фурман из Университета Южной Калифорнии уверен, что результаты исследования «открывают новые возможности для дальнейшего понимания роли вирусов в океане».