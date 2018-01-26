Наглый водитель ехал по встречке в центре столицы. ВИДЕО

Водитель авто выехал на встречную полосу. Инцидент произошел сегодня утром на пересечении бульваров Негруцци, Штефана чел Маре и улицы Чуфля.

Там водитель, спокойно ехавший по своей полосе вниз по бульвару Негруцци, внезапно увидел перед собой другой автомобиль, который выехал на встречную полосу и попросту поехал по дороге, лавируя между едущими навстречу машинами.

Водитель автомобиля с видеорегистратором настолько изумился наглости и бесстрашию нарушителя, что поначалу даже не нашел подходящих слов, чтобы описать происходящее. По счастью, в данном инциденте обошлось без ДТП, пишет aif.md