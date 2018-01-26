Сейфы в отелях оказались легкой добычей для воров

Эксперты по вскрытию закрытых замков продемонстрировали, что для открытия сейфа в гостиничном номере не обязательно знать код, а значит, любой путешественник является потенциальной жертвой воров.

О наличии такой проблемы сообщили создатели канала LockPickingLawyer на YouTube, снявшие видео о том, насколько легко открыть сейф в отеле, даже не зная код. На видео мужчина кладет в сейф дорогую бутылку виски, вводит четырехзначный код, чтобы заблокировать хранилище, а потом демонстрирует, что сейф не может открыться при введении неверного пароля.

Однако затем мужчина быстро доказывает, что потенциальным ворам не нужно знать код, чтобы добраться до ценных вещей. Все, что необходимо сделать, — зайти при помощи кнопки блокировки в «режим суперпользователя» и ввести пароль администратора, который создали производители сейфа. Это может быть набор одинаковых цифр от 999999 до 111111 или 0000, и сейф откроется.

Глобальный консультант по рискам в отелях Стефан Хиллер подтвердил наличие такой проблемы, добавив, что с ней можно столкнуться не только в дешевых отелях, но и в дорогих гостиницах, пишет The Independent.

«Это обычная проблема в отелях. В ходе проверок безопасности мы обычно изучаем настройки кода по умолчанию и иногда находим сейфы с этой настройкой. <…> При установке сейфа отель несет ответственность за изменение этих кодов, но из-за отсутствия знаний о товаре персонал отеля часто не меняет код», — рассказал Хиллер.

Он советует путешественникам перед использованием сейфа проверять его настройки по умолчанию, а также не использовать в качестве кода датe рождения, номер комнаты или дату регистрации в отеле, передает Моя планета.