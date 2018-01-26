В Одесской области 25 населенных пунктов обесточены уже девятые сутки

На 26 января в Одесской области все еще остаются без света 25 населенных пунктов, обесточенных во время снегопада 18 января. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение.

Как сообщил глава Килийского облсовета Павел Бойченко, в Килие свет уже включили, а в Вилково все еще обесточен частный сектор.

В Килийском районе все еще без света остаются села Шевченково, Лески, Дмитровка, Трудовое, Мирное, Ст. Трояны, Фурмановка, Новоселовка, Омарбия, передает dumskaya.net.

«Фурмановка и Новоселовка будут включены сегодня. В Приозерное уже приходит электричество по 10 кВ, но поскольку местным электрикам и сельхозпредприятиям не удалось организовать работы по восстановлению линий 0,4 жители пока без света. По остальным селам еще очень много работы, там повалено много опор 10 кВ и 35 кВ», — отметил Бойченко.