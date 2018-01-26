Бутерброды назвали главной угрозой человечеству

Учёные из Манчестерского университета выяснили, что пищевые отходы от производства сэндвичей наносят такой же вред окружающей среде, как и восемь миллионов автомобилей на дорогах. Учёные обнаружили также самый "грязный" бутерброд в списке вероятных виновников загрязнения окружающей среды — сэндвич с яйцом, беконом и колбасой производит почти 1,441 грамма CO2.

Учитывая среднегодовое потребление бутербродов в Великобритании на уровне 11,5 млрд, учёные посчитали и вред, наносимый окружающей среде. Оказалось, что "бутербродная катастрофа" позволяет дополнительно выбрасывать в экосистему до 9,5 млн тонн СО 2 .

По данным учёных, токсичный пластик, который практически не разлагается, попав в грунт, и другие виды упаковки составляют лишь 10–12% от общего числа "бутербродного загрязнения", пишет life.ru