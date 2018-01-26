Автовладельцев призывают не мешать проезду пожарных в случае экстренных ситуаций

Инспекция по чрезвычайным ситуациям начала информационную кампанию, чтобы привлечь водителей, которые паркуют свои автомобили возле жилых домов и зданий, мешая проезду пожарных в экстренных ситуациях.

Кампания призвана повысить осведомленность и ответственность водителей. Проводится она совместно с сотрудниками Национального инспектората патрулирования.

Экипажи пожарных и полицейских приезжают во дворы жилых домов, пытаются проехать между подъездами, но им мешают припаркованные автомобили. На Ботанике спасателям мешали десятки машин. Водителям с бульваров Траян и Дечебал, а также улиц Куза-Водэ, Индепенденцей, Валя Трандафирилор и Буребиста оставили предупреждения.

Спасатели призывают водителей не оставлять машины возле жилых домов и обеспечить доступ экстренных служб в случае необходимости. Кампания продолжится в столице и в других городах страны.