Китай создаёт грузовой беспилотник

Китайская компания Tengoen приступила к разработке тяжёлого транспортного беспилотника, способного доставлять грузы массой в 20 тонн из одной страны в другую. БПЛА с размахом крыльев под 40 метров сможет преодолевать расстояние в 7500 километров без дозаправки.

Приводить в движение транспортный БПЛА будут восемь реактивных двигателей — по четыре под каждым крылом. Для уменьшения общей массы конструкции разработчики планируют внедрить в конструкцию фюзеляжа большое количество деталей из углеволокна.

Опыта компании Tengoen не занимать: её специалисты уже выполняют подряды НОАК по созданию военных беспилотников и имеют десятки уникальных технических решений собственной разработки. Первый полёт новый беспилотный "грузовик" может совершить уже в 2020 году, пишет life.ru