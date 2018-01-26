Службе государственной охраны исполняется 26 лет

Премьер-министр Павел Филип сегодня участвовал в торжественной церемонии, посвященной 26-й годовщине основания Службы государственной охраны.

Премьер-министр отметил усилия по модернизации этого ведомства, подчеркнув, что служба развивается в ногу с требованиями времени, являясь в настоящее время эффективной структурой, способной противостоять вызовам. В частности, Павел Филип отметил преданность, с которой сотрудники Службы госохраны выполняют свою миссию: «Ваша профессия предполагает нахождение в тени прожекторов, подальше от взглядов окружающих. В то же время ваш профессионализм и ваше присутствие постоянно ощущаются».

Павел Филип сказал, что правительство знает о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники службы, и заботится о том, чтобы обеспечить лучшую оплату труда по обеспечению безопасности государства, передает Молдпрес.

В то же время премьер подчеркнул, что достижения службы, в том числе результаты чемпионата мира «Bodyguard-2017», говорят об укреплении и хорошей организации команды и способствуют повышению привлекательности профессии офицера Службы государственной охраны.