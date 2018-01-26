Ирландские власти сняли запрет на продажу алкоголя накануне Пасхи

Ирландским пабам впервые за 90 лет разрешили продавать алкоголь в Страстную пятницу — самый строгий день недели, предшествующей Пасхе. За принятие соответствующего законопроекта в парламенте Ирландии проголосовали представители всех партий, сообщает The Guardian.

По словам представителя министерства юстиции и равноправия Дэвида Стэнтона, эти ограничения «уже не соответствуют современной Ирландии». Он добавил, что большую часть экономики Ирландии составляет туризм, и особенно это актуально во время праздников.

Представитель Ассоциации лицензированных виноделов Джиллиана Дейли пояснил связь туризма и алкоголя: раньше многие туристы приезжали в Ирландию на Пасху, но не могли попасть в знаменитые пабы, потому что те были закрыты до конца Страстной недели, передает tjournal.ru.

Как отмечает The Guardian, вслед за Республикой Ирландии о разрешении продажи алкогольных напитков накануне Пасхи заговорили и владельцы пабов из британской Северной Ирландии. Их заведения могли открываться в религиозный праздник, но не могли вечером продавать алкоголь.