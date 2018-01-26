Известный робот София вышла из строя из-за вопроса о коррупции в Украине

Всемирно известный робот София, которая первой в мире получила гражданство, приняла участие во Всемирном экономическом форуме и ответила на вопросы участников в Украинском доме в Давосе.

Как сообщает в Facebook народный депутат Алена Шкрум, развитый искусственный интеллект машины не справился с вопросом о способах преодоления коррупции в Украине, пишет УНИАН

«У самого развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: «что делать с коррупцией [в Украине]» - сломался скрипт и подвис процессор. Подтвердить может Алексей Мушак, который имел удовольствие присутствовать на этой дискуссии в Украинском доме в Давосе», - указала она. Напомним, в октябре прошлого года Саудовская Аравия предоставила Софии гражданство, став первым государством, которое предоставило гражданство работу.



