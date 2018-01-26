Россия отказывается выдавать свою марионетку Ренато Усатого, а криминальному авторитету Карамалаку в срочном порядке выдала гражданство

Лидер „Нашей партии” Ренато Усатый и его партнер, беглый криминальный авторитет Григоре Карамалак, находятся под защитой Москвы. Доказательством этого служит тот факт, что хотя они объявлены в международный розыск, российские власти не спешат их экстрадировать.

Более того, глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ отметил, что Карамалак в срочном порядке получил российское гражданство вскоре после того, как молдавские правоохранительные органы объявили его в розыск. Таким образом, сейчас его экстрадиция невозможна.

«С документами о международном розыске Ренато Усатого все в порядке, выписан ордер на его арест. Республика Молдова подала запрос об экстрадиции в правоохранительные органы, а именно в Генеральную прокуратуру России, а в ответ, 18 сентября 2017 года, нам сообщили, что он действительно проживает на территории Российской Федерации. Ренато Усатый является гражданином Республики Молдова, а также Российской Федерации, и поскольку у них нет данных о том, что он отказался от российского гражданства, они отказываются его экстрадировать», - сказал глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в передаче на Молдова 1, которого цитирует Realitatea.md.

Китороагэ говорит, что ситуация с Усатым похожа на ситуацию с криминальным авторитетом Григорием Карамалаком, которого разыскивают молдавские власти. Вскоре после того, как молдавские прокуроры потребовали от коллег из России экстрадировать преступника, он срочно получил российское гражданство, а указ был подписан Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом. По мнению Китороаги, это подтверждает связь между Усатым, Карамалаком и российскими властями.

«Республика Молдова обратилась, когда у Карамалака не было гражданства Российской Федерации и ... чтобы вы поняли, на каком уровне находятся отношения между властями и этими преступниками, отмечу, что в течение месяца с момента запроса о выдаче президент Медведев предоставил ему российское гражданство, а потом нас проинформировали о том, что экстрадиция невозможна в связи с тем, что закон этого не позволяет», - добавил глава ПБОПОД.

Криминальный авторитет Григорий Карамалак, по прозвищу «Болгар», уже более 20 лет находится в международном розыске. Его обвиняют в вымогательстве, грабеже, бандитизме и краже в особо крупном размере. Молдавские прокуроры считают, что Карамалак был заказчиком и стоял за попыткой покушения на жизнь лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.