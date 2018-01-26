Римейк сериала "Зачарованные" начнут показывать в 2018 году

Популярный мистический сериал "Зачарованные" будет переснят, пилотную серию проекта заказал телеканал CW, сообщает Variety. Предполагается, что первый сезон выйдет в эфир в сезоне 2018-2019.

Оригинальный сериал выходил с 1998-го по 2006 год и рассказывал о трех сестрах, которые обнаружили у себя способности к магии и встали на борьбу со злом. Предложение переснять шоу возникло еще в 2013 году, однако до производства дело дошло только сейчас.

Разработчики решили отказаться от идеи приквела, действие которого разворачивается в 1970-е годы, и перенесли события в наши дни. Производством займется CBS Television Studios.

"Зачарованные" стали одним из самых продолжительных сериалов с женщинами в главных ролях - наряду с "Отчаянными домохозяйками" и "Подругами". На основе сериала вышли видеоигра, серия книг и комиксы, напоминает newsru.com.



