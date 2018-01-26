Роберт Де Ниро открывает отель для взрослых на юге Испании

Голливудская звезда Роберт Де Ниро расширяет свою гостиничную империю, строя роскошный курорт для взрослых в популярном испанском городе Марбелья. Партнером актера снова станет знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Нобу Матсухиса.

Марбелья - популярный испанский курорт в Андалусии, который славится шикарными песчаными средиземноморскими пляжами протяженностью 27 километров. Это живописная местность с потрясающими пейзажами, поблизости расположены горы Сьерра-Бланка. Новая гостиница Де Ниро будет называться Nobu Hotel Marbella и войдет в растущую сеть Nobu Hotels, пишет британская газета Mirror.

Отель собирается открыть свои двери в марте 2018 года, но забронировать номера всем желающим на сайте отеля предлагают уже сейчас. Самый недорогой номер для двоих стоит 250 евро за ночь, а роскошный фирменный люкс обойдется постояльцам в две тысячи евро в сутки.

Отель расположится в самом центре туристической жизни в Марбелье, а окна номеров выходят на оживленную площадь со множеством баров и ресторанов. Отужинать можно будет и прямо в отеле. Ресторан и лаундж Nobu представит меню с изысканными блюдами японской кухни, среди которых и фирменное блюдо короля кулинарного искусства Нобу Матсухиса - черная треска в мисо.

Во всех люксах есть собственная терраса, кровати размера king-size и ванные комнаты, отделанные мрамором. В отеле будет большой бассейн с зоной отдыха, а также прямой доступ к одному из самых красивых пляжей Марбельи, передает newsru.com.

Полуночникам отель предлагает VIP-доступ к клубу La Suite, который имеет собственную открытую террасу для вечеринок под луной. Гостям не придется сталкиваться с толпами гуляк, выпивающих в клубах Марбельи.

Скоротать время днем можно будет в собственном спа-салоне отеля. Там гостям предложат несколько десятков процедур, включая травяную парную, сауну и хамам. Любителям более активного времяпрепровождения можно будет заняться йогой или посетить тренировку в фитнес-центре.