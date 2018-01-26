LG призналась, что производство смартфонов приносит компании убытки

Компания LG Electronics отчиталась о рекордной годовой выручке и о том, что ее мобильное подразделение продолжает терпеть убытки.

При этом за весь год в целом LG выручила рекордные $55,4 млрд, что почти на 11% превышает прошлогодний показатель, пишет TechCrunch.

При этом подразделение LG Mobile продолжает оставаться убыточным. По итогам квартала оно зафиксировало убыток в размере $192,33 млн. При этом, по итогам квартала подразделение показало незначительный рост выручки – на 3%, до $2,77 млрд. Это связано с хорошими продажами модели V30 и новых смартфонов Google Pixel.

В четвертой четверти 2017-го было поставлено 13,9 млн мобильных телефонов под маркой LG, что на 1 % меньше показателя годичной давности. Компания понесла большие расходы на маркетинговое продвижение смартфона V30, а также на закупку комплектующих.

Представители LG отметили, что "сложный рынок и сильная конкуренция со стороны китайских брендов" являются основными факторами, которые обусловили потери компании в этом сегменте рынка за прошедший год. Среди этих компаний упоминаются Oppo, Vivo, Huawei и Xiaomi, которые предлагают по низкой цене "привлекательные устройства среднего класса".

Основная заслуга в росте финансовых показателей принадлежит подразделениям, продающим бытовую технику, телевизоры и товары развлекательного сегмента. В частности, LG Home Appliance & Air Solutions показало рост квартальной и годовой выручки на уровне 7% (до $3,91 млрд) и 11% ($17,34 млрд) соответственно, пишет nv.ua

Ранее сообщалось, что Джо Сонг-Джин, вице-председатель и главный исполнительный директор LG Electronics, потребовал от команды инженеров остановить всю разработку нового флагманского смартфона LG G7.

Отметим, на выставке CES 2018 вице-председатель LG Чо Сун-Цзинь заявил, что отныне компания станет выпускать новые флагманы только тогда, когда в этом действительно появится необходимость.