Японский отель предлагает постояльцам тапки с функцией автоматической парковки

В японском городе Йокогама открылся современный отель, в котором есть тапочки с собственной автоматической парковкой.

Как отмечает The Independent, создатели ProPILOT Park Ryokan объединили традиционное японское гостеприимство с технологиями Nessan, предложив гостям несколько причудливые удобства.



Так, тапочки для постояльцев отеля снабжены специальными автомобильными системами и "припарковываются" у входа в гостиную по одному нажатию кнопки. Так же просто можно отправить на свои места низкие столики и подушки для сидения.



Представители компании Nissan, предоставившей отелю собственные разработки, выразили надежду, что тапочки с повышенной самостоятельностью повысят осведомленность об автоматизированных технологиях вождения, передает newsru.com.