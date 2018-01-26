Юрий Лянкэ назвал срок получения первого транша макрофинансовой помощи от ЕС

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС - 30 из ста миллионов евро - Молдова должна получить в марте. Об этом говорил вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ, подводя итоги своего визита в Брюссель.

"Скоро приедет оценочная комиссия. Я встречался с господином Домбровскисом и другими представителями Еврокомиссии. По их словам, шанс перечисления первого транша в марте очень велик", - сказал вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ.



Говоря об энергетической безопасности, вице-премьер коснулся прокладки газопровода Яссы-Унгены-Кишинёв.



"Мы сделаем всё возможное, чтобы довести дело до конца в этом году. Когда газопровод Яссы-Унгены продлят до Кишинева, мы перестанем зависеть от "Газпрома", - добавил вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ.



Юрий Лянкэ объявил, что в первой половине года в Кишиневе ждут ряд высоких гостей из Брюсселя. В частности - еврокомиссара по расширению Йоханнеса Хана.





