Водитель грузовика рассказал о смертельной аварии в Рышканском районе

Четыре человека погибли этим утром в автокатастрофе у села Михэйлений Векь Рышканского района. Автомобиль с сотрудниками "Почты Молдовы" столкнулся с грузовиком.

По данным полиции, водитель легковушки превысил скорость и на крутом повороте не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, врезался в грузовик и от удара перевернулся.



"Тут видны следы, где машину занесло, один раз, второй. Задние колеса занесло на льду, машину вынесло на встречную полосу", - сказал полицейский ИП Рышкань Василий Пынтя.



Авария произошла на глазах коллег, ехавших следом на другом служебном авто.



Водитель грузовика получил легкие травмы. Он говорит, что все произошло слишком быстро.



"Я ехал по своей полосе. Увидел, как их занесло, закрутило и выбросило мне навстречу. Если бы скорость не была высокая, их бы так не занесло, а я не смог ничего сделать", - отметил водитель грузовика Михаил Адокицкий.



На "Почте Молдовы" объявили день траура.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.





