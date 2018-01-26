До понедельника закрыли школу в Резинском районе, в которой отравились 14 школьников

До понедельника закрыли школу села Перены Резинского района, в которой накануне пострадали 14 школьников и их учительница. Головокружение, тошнота и рвота начались у них, когда девятиклассник на перемене распылил из баллончика газ.

Учительница, пока выводила детей из школы, тоже почувствовала себя плохо.



"Я побежала проверить, что с ними случилось, там был мальчик, который сказал, что кто-то распылил газ", - сообщает учительница Светлана Кондря.



Состояние пострадавших стабильное.



"Пациенты жаловалась на головную боль и боль в горле, они кашляли и задыхались. Сейчас они все чувствуют себя удовлетворительно. Сегодня будем их выписывать", - сказала врач Нина Биговская.



Родителям подростка, распылившего газ, грозит до 400 леев штрафа.



"Отец показал мальчику баллончик, который еще несколько лет назад привез из Москвы. Потом спрятал его, но подросток баллончик нашел и принес в школу", - отметил замглавы ИП, Резина Виталий Куйбан.



В министерстве здравоохранения говорят, что держат ситуацию под контролем.



